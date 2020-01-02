Emekli ve memurların zamlı son dakika 2020 Ocak maaşları ne kadar? Sorusu ile ikramiye, enflasyon farkı zammı açıklaması milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte devlet memuru, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını beklemeye başladı. Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.82 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 80,61 ile 401,5 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 181 liradan bin 262 lira 47 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 288 lira 70 kuruşa ulaşacak.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ