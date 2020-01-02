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  • 02.01.2020 17:02
  • Son Güncelleme: 02.01.2020 17:11

Emekli ve memurların zamlı 2020 Ocak maaşları! ...

Emekli ve memurların zamlı 2020 Ocak maaşları için heyecan doruk noktasına çıkmış durumda. 17 milyon memur ve emeklinin gözü kulağı bu ay yapılacak olan zamda. Kamu kurumlarında memur olarak görev yapan memurlar yılda iki kez maaş artışı almaktadırlar. Bunlardan bir tanesi Ocak ayında diğeri ise Temmuz ayında olmaktadır. Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak geçen yılın ikinci yarısında yüzde 5 zam alan devlet memurları, aralık ayında TÜFE’nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,71’den fazla düşmemesi halinde alacak. Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak. İşte , açıklaması...

Emekli ve memurların zamlı 2020 Ocak maaşları! Enflasyon farkı...

Emekli ve memurların zamlı son dakika 2020 Ocak maaşları ne kadar? Sorusu ile ikramiye, enflasyon farkı zammı açıklaması milyonlar tarafından merakla bekleniyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte devlet memuru, sözleşmeliler ve memur emeklileri yarın açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarını beklemeye başladı. Ocak'ta ayrıca ek ödeme tutarları da yükselecek. Maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında olan ek ödeme, yeni aylıktan hesaplanacağı için artacak. Yüzde 6.82 artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödeme dahil gelirinde 80,61 ile 401,5 lira arasında artış yaşanacak. En düşük aylık bin 181 liradan bin 262 lira 47 kuruşa çıkacak. En yüksek aylık da 5 bin 887 lira 20 kuruştan 6 bin 288 lira 70 kuruşa ulaşacak.

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