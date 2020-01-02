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  • 03.01.2020 12:19
  • Son Güncelleme: 03.01.2020 12:19

2020 , ve Bağkur emekli maaşı , zammı kaç TL oldu? İşte zam oranları...

, ve Bağkur emekli maaş zamları, , ne zaman hangi tarihte yapılacak? Soruları arama motorlarında en fazla sorulan sorular arasında yer aldı. Milyonlar emekli zam oranlarını merak ediyor. Bu bağlamda 3 Ocak 2020'de aralık ayı enflasyon oranı açıklandı. SSK, SGK ve emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak. En düşük Bağ-Kur emeklisi bin 784 lira 11 kuruş maaş alacak. En düşük SSK emeklisi bin 256 lira 21 kuruş maaş alacak. Emeklilerin büyük çoğunluğuna Mart'tan itibaren ikinci promosyon ödemeleri başlayacak.

Emekli maaş zammı, ikramiye ve promosyon ne kadar?

SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş zammı, ikramiye, promosyon son dakika ne kadar oldu? Sorusu yanıt buldu. Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon rakamlarına göre zam oranları belli oldu. Bu yıl da aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak 2020'de bu soru yanıtlandı. Açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak

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