SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş zammı, ikramiye, promosyon son dakika ne kadar oldu? Sorusu yanıt buldu. Her yıl ocak ve temmuz aylarında enflasyon rakamlarına göre zam oranları belli oldu. Bu yıl da aralık ayı enflasyonunun açıklanacağı 3 Ocak 2020'de bu soru yanıtlandı. Açıklanan veriler doğrultusunda; Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. SSK ve Bağ-kur emekli aylıkları da yüzde 6.49 oranında artacak. TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak

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