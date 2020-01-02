2 Ocak 2020 emekli zammına intibak müjdesi geldi! Emekli maaşlarına ne kadar intibak zammı yapılacak?
2020 yılında emekli maaşlarına intibak zammı için müjde geldi. Bu bağlamda yeni yılda devreye alınması planlanan uygulamalarla, emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. TÜED Başkanı Ergün 2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibak artışının, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi. Yeni yılda devreye alınması planlanan uygulamalarla, emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Ayrıca, iş kuran emekliye teşvik verilecek, evi olmayanlara 'TOKİ desteği' artırılacak. Peki, SSK, SGK, Bağkur emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Emekli intibak yasası kimleri kapsıyor? İşte emekli intibak yasası ile ilgili merak edilenlerin yanıtları....
Emekli maaşlarına kaç para intibak zammı yapılacak? Zam müjdesi geldi! İntibak zammı taslağı geldi! Türkiye'de emekli maaşı hesabında 3 ayrı formül bulunuyor. En yüksek aylık bağlama oranı 2000 yılına kadar olan çalışmalar için uygulanıyor. Onu, 2000- Eylül 2008 arası izliyor. En düşük aylık bağlama oranı ise Ekim 2008'den sonrası için uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında sigortalılık süresi uzadıkça, özellikle asgari ücret üzerinden prim ödeyenlerin bağlanacak maaşında düşüş yaşanıyor. Bu bağlamda yeni yılda emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak konusu en fazla araştırılanlar arasında yer alıyor. En son emeklilere ek zam ve intibak zammı konuları gündeme gelmişti. Yapılan açıklamada düzenlemenin taslak haline getirildiğine ve yılbaşından sonra meclise sunulduğuna yer verildi.
İNTİBAK ZAMMI BAŞKAN ERDOĞAN'A GÖNDERİLDİ
2000 öncesinde emekli olanlar için yapılan intibak artışının, yeni yılda 2000'den sonra emekli olanlara da uygulanmasını istiyoruz. Bu talebimizi içeren bir mektup yazıp, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdik" dedi.. Emeklilere yönelik bayram ikramiyesi, 2000 öncesine intibak artışı, 65 yaş ve üzerine ücretsiz ve indirimli seyahat, evi olmayanlara konut imkanı gibi uygulamalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren Ergün, şunları kaydetti: "Karma sisteme göre hesaplanan aylıklar arasında oluşan eşitsizliklerin giderilmesi için kazançları ve prim ödeme gün sayıları aynı olanlara eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalı. Bağlanacak aylıklara da aynı kriterler uygulanmalı. Sayın Cumhurbaşkanımız'ın sesimize kulak vereceğine canı gönülden inanıyoruz."
EMEKLİYE 2020'DE İNTİBAK PAKETİ MÜJDESİ!
Yeni yılda devreye alınması planlanan uygulamalarla, emekli maaşları arasındaki makas kapanacak. Ayrıca, iş kuran emekliye teşvik verilecek, evi olmayanlara 'TOKİ desteği' artırılacak. Ayrıca maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödemenin yüzde 8'e çıkarılması gündemde. Talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarları 30 ile 368 lira arasında artış gösterecek.
MECLİSE SUNULACAK
Aylık bağlama oranlarının yükseltilmesi için Meclis açıldığında teklif sunulacak. 1999 ve 2008 yıllarındaki aylık bağlama oranlarını düşüren yasanın yeniden düzenlenmesine yönelik olan teklifler tasarı haline getirilirse, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40'lık kaybın önüne geçilecek. İntibak düzenlemesi böylece yeni emeklileri de kapsamış olacak.
355 LiRA ARTMIŞTI
2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında, 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı yanlış hesaplamalar nedeniyle maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye, 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş söz konusu düzenleme kapsamında bu haktan yararlanırken, 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.