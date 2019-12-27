Yerli otomobil fotoğrafı ve teknik detayları şarj süresi ve menzili özellikleri oldukça merak ediliyor. Yerli otomobil tanıtımı için heyecan dorukta. Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin tanıtımına artık sayılı dakikalar kaldı. Yerli otomobil törenine katılanlar, 1961 yılında sadece 4 adet üretilen 'Devrim' otomobili sürpriziyle de karşılaştı. Aynı zamanda yerli otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi imkanı da verildi... Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

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