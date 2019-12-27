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  • 27.12.2019 14:33
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 14:35

TOGG fotoğrafı - şarj süresi ve menzili ne kadar özellikleri açıklandı!

Türkiye bugün tarihinin en önemli gününü yaşıyor. Bu bağlamda Başkan Erdoğan liderliğinde tanıtılıyor. Türkiye'nin Otomobili Gelişim Grubu tarafından bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımı ile ön tanıtımı yapılacak olan yerli otomobil için gerçekleştirilecek tören öncesinde önemli detaylar ortaya çıktı. Gebze'deki davete 3 bin kişi katılıyor. Etkinlik alanında yerli otomobilin şasesi ilgi çekiyor. Yerli otomobilin motor gücü 150 kW... İki çeker 200 beygir, 4 çeker ise 400 beygir gücünde. Yerli otomobil, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile %80 doluluğa ulaşacak. İşte ve teknik özellikleri takvim.com.tr'de

Yerli otomobil fotoğrafı ve teknik özellikleri sayfamızda

Yerli otomobil fotoğrafı ve teknik detayları şarj süresi ve menzili özellikleri oldukça merak ediliyor. Yerli otomobil tanıtımı için heyecan dorukta. Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobilinin tanıtımına artık sayılı dakikalar kaldı. Yerli otomobil törenine katılanlar, 1961 yılında sadece 4 adet üretilen 'Devrim' otomobili sürpriziyle de karşılaştı. Aynı zamanda yerli otomobile ait simülatör ile katılımcılara sürüş deneyimi imkanı da verildi... Elektrikli otomobilin üretimi 5 modelde yılda 175 bin adet olacak. Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kar payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak.

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