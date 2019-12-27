Yerli otomobil ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar yerli otomobil test sürüşü ne zaman? Sorusunun yanıtını internette araştırmaya devam ediyor. Yerli elektrikli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak. Yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin, ön gösterim modelinin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli videosu paylaşıldı. Peki yerli otomobil nerede kaç adet ve model üretilecek?

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