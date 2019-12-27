Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 27.12.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 27.12.2019 14:18

nerede kaç adet ve kaç model üretilecek? ?

test sürüşü ne zaman? Yerli otomobil nerede kaç adet ve model üretilecek? Bugün tanıtımı yapılacak yerli otomobile ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre yerli otomobil üretim tesisinin yeri, üretim miktarı ve model sayısı belli oldu. Yerli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yerli otomobil üretim tesisinde kaç kişinin çalışacağı dahi belirlendi. Yatırımın süresi ise başlangıç tarihi olan 30 Ekim 2019'dan itibaren 13 yıl olarak belirlendi. Yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.

Yerli otomobil nerede kaç adet ve model üretilecek?

Yerli otomobil ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bu bağlamda vatandaşlar yerli otomobil test sürüşü ne zaman? Sorusunun yanıtını internette araştırmaya devam ediyor. Yerli elektrikli otomobil üretimiyle ilgili ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararı'na göre yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Üretim tesisinde 4323 kişi istihdam edilecek. Bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak. Yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin, ön gösterim modelinin Osmangazi Köprüsü'nden geçerken kaydedilmiş 51 saniyelik ilk hareketli videosu paylaşıldı. Peki yerli otomobil nerede kaç adet ve model üretilecek?

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYerli otomobil nerede kaç adet ve kaç model üretilecek? Yerli otomobil test sürüşü ne zaman?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri