Elektriğe ilk 3 ay zam yok

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 2020 yılının ilk 3 ayında elektriğe zam yapılmayacağını açıkladı. Öte yandan (EPDK), doğal gaz fiyatlarını düşürmek için düğmeye bastı. Serbest ithalatın önünü açan düzenlemeyle, tüketicilere daha düşük fiyattan doğal gaz sağlanacak.
- Ekonomi
- 27.12.2019
- Gazete
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