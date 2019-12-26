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  • 26.12.2019 09:51
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:53

: 2020 yılı bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar?

: 2020 yılı bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar olacağı şuan arama motorlarında en fazla aratılanlar arasına girdi. Bu bağlamda 7 milyondan fazla asgari ücretli çalışan son toplantıya odaklandı. Asgari ücret toplantısı bugün saat 14.00'te yapılacak. Toplantıda, 2020'de geçerli olacak asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Bu yıl süreci Hak-İş ve DİSK ile iletişim halinde yürüten Türkİş, 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmamakta ısrarlı. ise asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip, tüm işletmeleri eşit kapsayacak şekilde sürmesini istiyor. Peki bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar? İşte Asgari ücret mı açıklaması

Asgari ücret 2020'de ne kadar oldu? İşte açıklama

Son dakika: 2020 yılı asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar? Asgari ücret zammı açıklaması haberimizde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapılacağını bildirdi. 2020 Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masada bulunuyor. Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı. Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. İşte asgari ücret zammı açıklaması takvim.com.tr'de


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