Son dakika: 2020 yılı asgari ücret bekar, evli ve çocuklu aileler için ne kadar? Asgari ücret zammı açıklaması haberimizde. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun dördüncü toplantısının bugün saat 14.00'te yapılacağını bildirdi. 2020 Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masada bulunuyor. Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı. Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira "zam beklediklerini" söyledi. İşte asgari ücret zammı açıklaması takvim.com.tr'de



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