Son Dakika: Asgari ücret ve AGİ kaç lira oldu? Sorusu milyonlar tarafından heyecanlı şekilde bekleniyor ve cevap aranıyor. Bu anlamda

7 milyonun üzerinde asgari ücretli çalışanın gözü Asgari Ücret Tespit Komisyonuna döndü. Asgari Ücreti Tespit Komisyonu bilindiği gibi her yıl Aralık ayında 4 toplantı yapıyor ve bu toplantılarla yeni yılın asgari ücretini belirliyor. Asgari ücretin ne kadar olacağına da son toplantı da karar veriliyor. Haliyle yarın komisyon 2020 yılı asgari ücretini belirlemiş olarak masadan kalkacak. TÜRK-İŞ tarafından belirlenen rakam bilindiği gibi 2 bin 578 lira olmuştu. Patronlar ise en fazla 2 bin 262 TL olmasını istiyor. İşte 2020 Asgari ücret son toplantısı zam oranları açıklaması takvim.com.tr'de

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