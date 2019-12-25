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  • 26.12.2019 09:22
  • Son Güncelleme: 26.12.2019 09:22

: te son durum nedir? 2020 Asgari ücret ve !

: ve sayfamızda. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de uygulanacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü kez toplanmıştı. Yarın son toplantı yapılacak. hafif iş kolu için 1.940 TL, orta iş kolu için 2086 TL, ağır iş kolu içinse 2.331 TL asgari ücret önerdi. Asgari ücret pazarlığı TÜİK'in bu rakamları üzerinden yürüyecek. Son gelen açıklama asgari ücret teklifinin beklentilerin altında olduğunu gösteriyor. Asgari ücret veya minimum ücret, işçilere bir çalışma günü karşılığı olarak ödenen ve işçinin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür vb. gereksinimlerini günün fiyatları üzerinden en az düzeyde karşılamaya yetecek ücrettir.

2020 asgari ücret zam oranları belli oldu!

Son Dakika Haberleri: Asgari ücret ve AGİ zammı en son haberler milyonlarca çalışan tarafından oldukça merak ediliyor. Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplanacak. 2020 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor. Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi. Peki TÜİK 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zam oranları nedir?

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