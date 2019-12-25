Son Dakika Haberleri: Asgari ücret ve AGİ zammı en son haberler milyonlarca çalışan tarafından oldukça merak ediliyor. Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı için yine Bakanlıkta toplanacak. 2020 Asgari ücret zammı henüz belli olmadı. Zam merakla beklenirken, 3 formül üzerinde duruluyor. Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi. Peki TÜİK 2020 yılı asgari ücret ve AGİ zam oranları nedir?

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