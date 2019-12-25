İhracatçıya yeşil pasaport müjdesi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ihracatçıların hususi damgalı (yeşil) pasaporttan faydalanma süresinin 2 yıldan 4 yıla çıkarıldığını belirterek, "Sağlanan hususi damgalı pasaport imkanıyla ihracatçılarımızın işlemlerini kolaylaştırarak önlerini açmayı, dünyanın her noktasında daha aktif ve daha görünür olmalarını sağlamayı hedefliyoruz" dedi. İhracatçıların önündeki engelleri kaldırmak için her türlü imkanı seferber ettiklerini anlatan Pekcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hususi damgalı pasaport hakkını elde edebilmek için son 3 yılda yapılması gereken ortalama en düşük ihracat tutarının 1 milyon dolardan 500 bin dolara indirilmesiyle yaklaşık 7 bin ihracatçının daha bu hakka sahip olduğunu söyledi.