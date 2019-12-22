Küçük işletmelere 2 milyar lira Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, gelecek yıl KOBİ'lere 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayacaklarını bildirdi. Uzkurt, son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da dahil olan bu destekle ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verdiklerini bildirdi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, gelecek yıl KOBİ'lere 2 milyar liranın üzerinde kaynak sağlayacaklarını bildirdi. Uzkurt, son dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata geçirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na da dahil olan bu destekle ithal edilen ürünleri yerli üreten KOBİ'lere 5 milyon liraya kadar destek verdiklerini bildirdi. TÜM MANŞETLER