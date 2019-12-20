Mobbing kararı arabulucudan Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Mobbing tazminat davası nasıl açılır?

Mobbinge maruz kalmak, yıpratıcı ve yaralayıcı bir süreçtir. Uluslararası çalışma örgütünce, işçiye ya da toplu olarak çalışanlara uygulanan, kötü niyetle yapılan ve sabote edilen davranış ya da tutumları kapsayan mobbing için güçlü durmalı ve haklarınıza sahip çıkmalısınız. Yargıtay tarafında belirtilen tanıma bağlı olarak da mobbing amaca yönelik bir hedefin bulunması, kişinin stres ve tükenmişlik hissini ayağa kaldıran sistematik tacizdir. İşçinin haklarına yapılan saldırılar, hukuki olarak koruma altına alınmaktadır. İşçinin kişilik haklarına yapılan saldırı, işyerinde yaşadığı huzursuzluk, işçi sağlığı ve güvenliğini ihlal eden işveren yüzünden işini kaybetme noktasına gelen çalışanın iş sözleşmesini feshetme hakkını doğurur. Kıdem tazminatı konusunda da alacaklı olan işçinin korunması ve güvenliği bu amaçla sağlama alınmıştır. İşçi yaşanan süreçte yaşadığı zorlukları tespit ettirip, dava yoluna gitmek isteyebilir bu anlamda da manevi tazminat konusu devreye girer. İşçi, iş sözleşmesini mobbing nedeniyle feshetmeli ve açacağı davada da mobbingi ispat etmelidir. İşçinin mobbingi ispatlaması halinde kıdem tazminatını ve bunun yanında uğradığı mobbing nedeniyle bir nevi manevi tazminat çeşidi olan mobbing tazminatını işverenden alabilecektir. Bu davayı açmadan önce mobbinge uğradığını gösterir tüm delil ve belgeleri temin etmek son derece önemlidir. Mobbing nedeniyle iş akdini fesheden işçi, iş davalarındaki zorunlu arabuluculuk kanun yolunun yürürlüğe girmesiyle birlikte öncelikle arabuluculuğa başvuracak, işverenle arabuluculuk görüşmelerinde uzlaşamaması halinde ise iş davası açabilecektir.



SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL