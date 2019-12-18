Bugünkü
Takvim

Yeni dönemin en etkili tasarruf aracı

Genel Müdürü Sincek, Türkiye’de ’in 2020’den itibaren büyük yatırımların da yeni adresi olacağını belirterek, ‘BES, artık daha büyük gelişim ve büyümenin arifesinde’ dedi...

Yeni dönemin en etkili tasarruf aracı BES
Sistemi (), kuruluşundan itibaren geçen 17 yılda, 120 milyar lira fon büyüklüğüne ve otomatik katılım sistemi ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısına ulaşarak artık olgunluk dönemine girdi. Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Gelişmiş teknolojik altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve sunduğu avantajlarla Türkiye'de BES uzun vadeli tasarrufun çatısı olacak. Yeni düzenlemelerin de devreye girmesiyle BES, daha büyük bir gelişim ve büyüme sürecine girecek. Bu gelişmiş altyapıdan Türkiye daha fazla yararlanacak" dedi.

'EŞSİZ BİR GETİRİ'
BES'te sağlanan devlet katkısının Avrupa ülkelerinde bile olmadığını ve bunun çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Sincek, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hiç zahmete girmeden alacağı bir teşvik var. Asgari ücrete kadar burada devlet, tasarrufunuza ek yüzde 25 veriyor. Yeni dönemde gençlere daha da yüksek bir teşvik konuşuluyor. Geleceğini planlamak isteyenler için çok önemli, kaçırılmaması gereken bir fırsat bu. 2019 yılına baktığımızda sektörün ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 22.5 civarında ki hâlâ yıl bitmedi. Burada da yüzde 1-1.5'lik bir getiri sağlasa performans olarak sektör yüzde 24'lerle kapatacak, bu da enflasyonla karşılaştırdığımızda ciddi bir reel getiri. Baktığımızda mevduatlar 11-12'lere kadar inerken, emeklilik fonları ağırlıklı getirileri yüzde 20 civarında."


Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES'teki devlet katkısının cazip olduğunu söyledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriYeni dönemin en etkili tasarruf aracı BES
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri