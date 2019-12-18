Yeni dönemin en etkili tasarruf aracı BES

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kuruluşundan itibaren geçen 17 yılda, 120 milyar lira fon büyüklüğüne ve otomatik katılım sistemi ile birlikte 13 milyon katılımcı sayısına ulaşarak artık olgunluk dönemine girdi. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Gelişmiş teknolojik altyapısı, yetişmiş insan kaynağı ve sunduğu avantajlarla Türkiye'de BES uzun vadeli tasarrufun çatısı olacak. Yeni düzenlemelerin de devreye girmesiyle BES, daha büyük bir gelişim ve büyüme sürecine girecek. Bu gelişmiş altyapıdan Türkiye daha fazla yararlanacak" dedi.
'EŞSİZ BİR GETİRİ'
BES'te sağlanan devlet katkısının Avrupa ülkelerinde bile olmadığını ve bunun çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Sincek, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hiç zahmete girmeden alacağı bir teşvik var. Asgari ücrete kadar burada devlet, tasarrufunuza ek yüzde 25 veriyor. Yeni dönemde gençlere daha da yüksek bir teşvik konuşuluyor. Geleceğini planlamak isteyenler için çok önemli, kaçırılmaması gereken bir fırsat bu. 2019 yılına baktığımızda sektörün ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 22.5 civarında ki hâlâ yıl bitmedi. Burada da yüzde 1-1.5'lik bir getiri sağlasa performans olarak sektör yüzde 24'lerle kapatacak, bu da enflasyonla karşılaştırdığımızda ciddi bir reel getiri. Baktığımızda mevduatlar 11-12'lere kadar inerken, emeklilik fonları ağırlıklı getirileri yüzde 20 civarında."
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES'teki devlet katkısının cazip olduğunu söyledi.
'EŞSİZ BİR GETİRİ'
BES'te sağlanan devlet katkısının Avrupa ülkelerinde bile olmadığını ve bunun çok önemli bir avantaj olduğunu belirten Sincek, şöyle devam etti: "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının hiç zahmete girmeden alacağı bir teşvik var. Asgari ücrete kadar burada devlet, tasarrufunuza ek yüzde 25 veriyor. Yeni dönemde gençlere daha da yüksek bir teşvik konuşuluyor. Geleceğini planlamak isteyenler için çok önemli, kaçırılmaması gereken bir fırsat bu. 2019 yılına baktığımızda sektörün ağırlıklı ortalama getirisi yüzde 22.5 civarında ki hâlâ yıl bitmedi. Burada da yüzde 1-1.5'lik bir getiri sağlasa performans olarak sektör yüzde 24'lerle kapatacak, bu da enflasyonla karşılaştırdığımızda ciddi bir reel getiri. Baktığımızda mevduatlar 11-12'lere kadar inerken, emeklilik fonları ağırlıklı getirileri yüzde 20 civarında."
Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, BES'teki devlet katkısının cazip olduğunu söyledi.
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