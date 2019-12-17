Dedeman hedef büyüttü

Dedeman Turizm Grubu, dünyadaki en iyi 20 kayak merkezi arasında gösterilen Erzurum Palandöken'deki 2 oteliyle 27'nci kış sezonunun açılışını yaptı. Dedeman Yönetim Kurulu Başkanı Banu Dedeman, Dedeman markası için Palandöken'in her zaman çok özel bir yeri olduğunu belirterek, "Şu an 17 olan otel sayımızı 10 yılda 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.
- Ekonomi
- 17.12.2019
- Gazete
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