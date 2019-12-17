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Dedeman hedef büyüttü

, dünyadaki en iyi 20 kayak merkezi arasında gösterilen Palandöken'deki 2 oteliyle 27'nci kış sezonunun açılışını yaptı. Başkanı , Dedeman markası için Palandöken'in her zaman çok özel bir yeri olduğunu belirterek, "Şu an 17 olan otel sayımızı 10 yılda 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Dedeman hedef büyüttü
Dedeman Turizm Grubu, dünyadaki en iyi 20 kayak merkezi arasında gösterilen Palandöken'deki 2 oteliyle 27'nci kış sezonunun açılışını yaptı. Başkanı Banu Dedeman, Dedeman markası için Palandöken'in her zaman çok özel bir yeri olduğunu belirterek, "Şu an 17 olan otel sayımızı 10 yılda 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

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