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  • 17.12.2019 09:31
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 09:31

, yasası ve flaş gelişme! Af, EYT ek gösterge çıktı mı, Meclis'e geldi mi?

Vatandaşlar ve çıktı mı, son durum nedir? Sorularının cevabına odaklanmış durumda. Milyonlarca kişi Yasası, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve 3600 ek gösterge hakkında yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. i ve af yasasında son durum ne? Af yasası ve ceza indirimi ne zaman Meclis'e gelecek? EYT yasası çıkacak mı? EYT'de son durum nedir? 3600 ek gösterge meclise geldi mi? gibi soruların yanıtını binlerce kişi merak ediyor. İnfaz indiriminin kapsadığı suçlarda cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde elli'ye indirilecek. Yani 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. Genel af yasası, EYT ve 3600 ek gösterge açıklamaları ve tüm detaylar takvim.com.tr'de olacak.

EYT, genel af yasası ve 3600 ek göstergede flaş gelişme!

Af, EYT ve 3600 ek gösterge yasası vatandaşların en fazla merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Af ile ilgili
Adalet Bakanlığı kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor. EYT ile ilgili
Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İskandinav ülkeleri bu sistemle battı, milletimin zararına olan bu işte asla yokum demişti. Milyonlarca çalışan, asgari ücreti beklerken, memurların gözü de seçim vaatlerinden biri olan 3.600 ek göstergeye kilitlendi. Memurların problem ve taleplerinin masaya yatırılacağı Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), yılın son toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak. Peki Af, EYT ek gösterge çıktı mı, son durum detayları haberimizde

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