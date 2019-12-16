Af, EYT ve 3600 ek gösterge yasası vatandaşların en fazla merak ettikleri konular arasında yer alıyor. Af ile ilgili

Adalet Bakanlığı kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor. EYT ile ilgili

Başkan Recep Tayyip Erdoğan: İskandinav ülkeleri bu sistemle battı, milletimin zararına olan bu işte asla yokum demişti. Milyonlarca çalışan, asgari ücreti beklerken, memurların gözü de seçim vaatlerinden biri olan 3.600 ek göstergeye kilitlendi. Memurların problem ve taleplerinin masaya yatırılacağı Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK), yılın son toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak. Peki Af, EYT ek gösterge çıktı mı, son durum detayları haberimizde

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