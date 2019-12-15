16 Aralık EYT haberleri ile ilgili gelişmeler devam ediyor. EYT bekleyen binlerce kişi yasanın çıkmasını bekliyor. Fakat Başkan Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kapılarını kapatmıştı. EYT sorunu, 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı Kanun ile gündeme geldi. Kanundan önce erkekler için 25, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı emekli olmak için yetiyordu. Yapılan düzenlemeyle emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a yükseltilirken, emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi. EYT online imza kampanyasına 70 binden kişi imza vermişti. Peki EYT 2020'de çıkacak mı yeni gelişme...

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