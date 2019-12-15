Af yasası son dakika haberleri ve son durum oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda 16 Aralık son gelişmeleri ne oldu? Sorusu gündemin il sırasında yer alıyor. Af yasasının hangi tarihte çıkacağı henüz belli değil. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, infaz indirimini içeren düzenlemenin 2020 Ocak ayında Meclis'e geleceği konuşuluyor. Resmi olarak tarih belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak. İkinci yargı paketinin bu ay Meclis'e geleceği konuşuluyor. İşte, af yasası ceza indirimi bugün gelen son haberler. Adalet Bakanlığı kaynakları Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde İnfaz Kanunu ile ilgili bir değişiklik yer almadığına dikkat çekiyor.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ