Sigaraya zam yapılacak mı? Sigara fiyatlarına geçtiğimiz aylarda yapılan 3 TL'lik zammın ardından sigaralara yeniden zam yapılacağı gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan zam iddiaları sonrası tiryakiler konu ile ilgili araştırma yapıyor. Sigaraya zam yapılacak mı sorusu bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Peki, Ocak ayında hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte merak edilen detaylar...

OCAK AYINDA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...