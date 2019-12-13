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  • 13.12.2019 16:46
  • Son Güncelleme: 13.12.2019 16:46

? Ocak ayında hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte güncel fiyat listesi

Sigara başta olmak üzere tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına yakın bir zamanda geçildi. Eski paketlerin satışına 5 Ocak 2020 tarihine kadar devam edilecek. Sosyal medyada ortaya atılan zam iddialarının hemen ardından tiryakiler yapılıp yapılmayacağını merak etmeye başladı. Bu kapsamda özellikle şu günlerde "?" sorusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. Peki, Ocak ayında hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte güncel fiyat listesi...

Ocak ayında sigaraya zam yapılacak mı?

Sigaraya zam yapılacak mı? Sigara fiyatlarına geçtiğimiz aylarda yapılan 3 TL'lik zammın ardından sigaralara yeniden zam yapılacağı gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan zam iddiaları sonrası tiryakiler konu ile ilgili araştırma yapıyor. Sigaraya zam yapılacak mı sorusu bu kapsamda günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Peki, Ocak ayında hangi marka sigaralara zam gelecek? İşte merak edilen detaylar...

OCAK AYINDA SİGARAYA ZAM GELECEK Mİ?

Yeni yılda sigaraya zam gelip gelmeyeceğine dair bir bilgi bulunmuyor. Sigaraya zam konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Zam geleceği iddia edilen sigara markaları için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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