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Eski eşe mirastan pay kalır mı?

Takvim Gazetesi yazarı Avukat Feride Hilal İmal bugün köşesinde kaleme aldığı yazıda yine okuyucularımızdan gelen soruları yanıtladı. İşte İmal'e sorulan sorular ve yanıtları...

Eski eş mirastan pay isteyemez
Eşimle boşanma aşamasındayım. Benden yüksek nafaka istiyor. Ailemden kalan bir dairem var, burada oturuyorduk. Bundan hak talep edebilir mi? Ne yapabilirim?
Eşinizin sizden isteyeceği yoksulluk nafakasıdır. Yoksulluk nafakası yoksulluğa düşecek eş için verilen ve boşanma davası kesinleştikten sonra işlemeye başlayacak olan nafakadır. Eşinizin nafaka alabilmesi için ağır kusurlu olmaması, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olması gerekir. Eşinizin çalışıyor olması sizi nafaka ödeme yükümlülüğünden kurtarmayabilir. Hakim nafakaya gerek olup olmadığına, gerekiyorsa da miktarına karar verir. Yani eşinizin sizden aylık 3 bin lira istiyor olması, hakimin 3 bin lira nafaka bağlayacağı anlamına gelmez. Hakim talep edilenden fazla nafakaya hükmedemez, bu nedenle de davalarda nafakalar genellikle üst sınırdan talep edilir. Şartları varsa aylık kazancınız ve harcamalarınıza göre hakim uygun bir nafakaya hükmedecektir. Eşlerden birinin açacağı boşanma davası ile birlikte eşlerin arasındaki mal rejimi de tasfiye sürecine girer. Başka bir rejim kararlaştırmadıysanız eşinizle aranızdaki mal rejimi, kanuni mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimidir. Bu rejim, adında da geçtiği gibi evlilik birliği içinde edinilen mallar üzerinde iki eşin de yarı yarıya katılma alacağı olduğu anlamına gelir. Evlenmeden önce alınmış mallar veya miras yoluyla intikal etmiş mallar bu kapsam dışındadır.

SİZ SORUN YAZARIMIZ CEVAPLASIN / FERİDE HİLAL İMAL

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