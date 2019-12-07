SSK ödemeleri nasıl alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 'özel' ödemeler başlığı altında birçok yardım yapılıyor. Bunlar arasında, 2022 aylığı, cenaze yardımı, çeyiz yardımı, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum parası gibi ödemeler yer alıyor. Birçok kişi bu ödemelerden haberdar değil. Konu ile ilgili tüm detayları yazımızda derledik. Peki, SGK SSK 2022 engelli ve evde bakım aylığı, çeyiz parası, cenaze yardımı nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Çeyiz için

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuğuna veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK'ya yapılıyor.

Rapor parası

Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) denir. Ödeme son 3 aylık kazanca göre yapılır. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 56.84 TL, yatarak tedavilerde 42.63 TL. Bu parayı Bağkurlu da alır.