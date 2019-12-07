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  • 07.12.2019 09:38
  • Son Güncelleme: 07.12.2019 09:38

2022 engelli ve evde bakım aylığı, , cenaze yardımı nasıl alınır? başvuru şartları nedir?

tarafından verilen özel ödemelerden birçok kişi haberdar değil. Yıl bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın. 2022 engelli ve evde bakım aylığı, , cenaze yardımı , , doğum parası gibi birçok ödemenin detaylarını sizler için derledik. Bazı sigortalılar yaşı doldurmasına rağmen emeklilik için gerekli prim gününü tamamlayamıyor. Bu kişiler o ana kadar ödedikleri primleri 'dan toplu olarak geri isteyebiliyor. İşte SGK SSK başvuru şartları...

Yıl bitmeden bu ödemeleri almayı unutmayın

SSK ödemeleri nasıl alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 'özel' ödemeler başlığı altında birçok yardım yapılıyor. Bunlar arasında, 2022 aylığı, cenaze yardımı, çeyiz yardımı, rapor parası, emzirme ödeneği, doğum parası gibi ödemeler yer alıyor. Birçok kişi bu ödemelerden haberdar değil. Konu ile ilgili tüm detayları yazımızda derledik. Peki, SGK SSK 2022 engelli ve evde bakım aylığı, çeyiz parası, cenaze yardımı nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

Çeyiz için

Yetim kalan kız çocuklarına maaş bağlanırken, evlenmeleri durumunda çeyiz parası ödeniyor. Bu ödenek SSK veya Bağkurlu anne veya babasının vefatı nedeniyle yetim maaşı alan kız çocuğuna veriliyor. 24 maaş tutarındaki bu para kız çocuğuna evlendiğinde toplu ödeniyor. Başvuru SGK'ya yapılıyor.

Rapor parası

Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat parası) denir. Ödeme son 3 aylık kazanca göre yapılır. En düşük günlük ödeme ayakta tedavide 56.84 TL, yatarak tedavilerde 42.63 TL. Bu parayı Bağkurlu da alır.

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