Sürdürülebilirlik Endeksi’ne girdi NETAŞ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu. Netaş CEO'su Müjdat Altay, "Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan, şirketlerin karbon ayak izlerini azaltmasına destek olacak teknolojiler geliştirmeye odaklanıyoruz" dedi.

NETAŞ, Borsa İstanbul'da işlem gören ve sürdürülebilirlik performansları üst seviyede olan şirketlerin yer aldığı Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil oldu. Netaş CEO'su Müjdat Altay, "Enerji kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayan, şirketlerin karbon ayak izlerini azaltmasına destek olacak teknolojiler geliştirmeye odaklanıyoruz" dedi. TÜM MANŞETLER