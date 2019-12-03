Memurların maaş zamlarında etkili olan enflasyon farkı Kasım ayı enflasyonuyla birlikte yüzde 0.71'e çıktı. 2019'un ilk yarısı için memurlar yüzde 4 zam almış ve enflasyon farkı da yüzde 1.01 olarak gerçekleşmişti. Yani memurlar yılın ilk yarısında toplamda 5.01 oranında zam almış olmuştu. Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak 2020 tarihinde açıklanacak ve maaşlara yansıyacak enflasyon farkının tamamı o gün belli olacak. Bu zam memur emeklilerini de etkiliyor.

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