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  • 03.12.2019 09:58
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 10:25

ayı oranı nedir? ne oldu? ?

tarafından açıklanan rakamları her ay açıklanıyor. Enflasyon rakamları vatandaşlar için oldukça önemli olmaktadır. Zira yapılan zamlar enflasyon oranlarına göre belirlenmektedir. Kasım ayı enflasyon rakamları 3 Aralık Salı (bugün) açıklandı. 'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti. SSK ve Bağ-Kur’lulara, 2019’un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen nda zam yapılacak. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu. İşte TÜİK ayı enflasyon oranları ve tüm detaylar...

Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı

TÜİK 2019 Kasım ayı enflasyon oranı son dakika nedir? TEFE TÜFE Enflasyon oranı ne oldu? Enflasyon nasıl hesaplanır? Gibi soruların cevabı yanıt buldu. Vatandaşlar heyecanla enflasyon rakamları ile ilgili yapılan açıklamaları takip ediyordu. Türkiye İstatistik Kurumu açıklamasını 3 Aralık Salı (bugün) yapacağını duyurmuştu. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti. Enflasyonu hesaplamak resmi istatistik kurumları açısından oldukça zor olmakla birlikte, temsili bazı mallardan bir sepet oluşturularak hesaplama gerçekleştirilir. Sonra da bu sepet değerinin zaman içerisindeki değişimleri gözlemlenir.

KASIM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %0,38, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,01, bir önceki yılın aynı ayına göre %10,56 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,87 artış gerçekleşti.

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