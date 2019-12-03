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  • 04.12.2019 09:37
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 09:37

Yasa çıkarsa emekli maaşları yeniden lanacak! Emeklinin yılbaşı maaş zammına !

Bağkur, emeklilerinin gözü kulağı sında. Yasanın bir an önce çıkmasını bekleyen emekliler, intibak yasası çıktımı araştırmaları yapıyor. SSK ve Bağ-Kur'luların maaşını artıracak ve emeklilik şartlarında eşitlik sağlayacak yeni düzenlemeler gündemde. , sehven eksik bağlanan aylıklara mercek tutarak, gelir farkını azaltacak uygulamaları hayata geçirecek. Yasanın çıkmasıyla 350 liraya kadar elde edecekler. Yasa çıkışının ardından 2000 sonrası emekli olanlar bu zamdan faydalanabilecek. Emekli maaşlarında eşitliğe sebep olacak intibak yasası için gözler dikkatle intibak yasası haberlerine çevrildi.

Emeklinin yılbaşı maaş zammına ilave zam!

SGK, SSK ve Bağkur emeklisi intibak yasası için milyonların bekleyişi devam ediyor. Geçmişte anayasa mahkemesi tarafından yargı yolu kapanan intibak yasası için Meclis Genel Kuruluma yeniden teklif verilecek. İntibak yasasının çıkmasıyla birlikte emeklilere 50 lira ile 550 lira arasında değişen emekli maaşı zammı yapılacak. Memur-Sen intibak yasasının çıkmasını istiyor. Memur emeklileri aynı görevden emekli olmuş kişilerin arasındaki emekli maaşlarının farklı olması sebebiyle yeniden intibak yasasının çıkmasını istiyor. Bu sebeple intibak yasası aynı görevden emekli olan memurlar arasında maaş eksikliğini ortadan kaldıracak.

EMEKLİYE İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Daha önce Anayasa mahkemesi tarafından yargı yolu kapanmış ve meclise yeniden teklif edilmesi gündeme gelmişti. Kanunun mecliste kabul edilmesinin ardından 2000 sonrası emekli olan kişiler ortalama 355 lira emekli maaşı zammı almaya hak kazanacak.

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