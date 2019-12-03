SGK, SSK ve Bağkur emeklisi intibak yasası için milyonların bekleyişi devam ediyor. Geçmişte anayasa mahkemesi tarafından yargı yolu kapanan intibak yasası için Meclis Genel Kuruluma yeniden teklif verilecek. İntibak yasasının çıkmasıyla birlikte emeklilere 50 lira ile 550 lira arasında değişen emekli maaşı zammı yapılacak. Memur-Sen intibak yasasının çıkmasını istiyor. Memur emeklileri aynı görevden emekli olmuş kişilerin arasındaki emekli maaşlarının farklı olması sebebiyle yeniden intibak yasasının çıkmasını istiyor. Bu sebeple intibak yasası aynı görevden emekli olan memurlar arasında maaş eksikliğini ortadan kaldıracak.

EMEKLİYE İNTİBAK YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Daha önce Anayasa mahkemesi tarafından yargı yolu kapanmış ve meclise yeniden teklif edilmesi gündeme gelmişti. Kanunun mecliste kabul edilmesinin ardından 2000 sonrası emekli olan kişiler ortalama 355 lira emekli maaşı zammı almaya hak kazanacak.

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