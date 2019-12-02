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Gelecek yıllara daha güçlü gireceğiz

Denizbank Genel Müdürü , "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha az bir kârla devam edeceğiz. cılığında benzer bir eğilim olabilir. Bu yıl kazançların önemli bir kısmı sorunlu kredilere karşılık ayrılmasında değerlendirilecek. Bu da banka bilançolarının gelecek yıllara daha temiz ve güçlü girmesini sağlayacak" diye konuştu.

Gelecek yıllara daha güçlü gireceğiz
Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Bu yıl geçtiğimiz yıla göre daha az bir kârla devam edeceğiz. cılığında benzer bir eğilim olabilir. Bu yıl kazançların önemli bir kısmı sorunlu kredilere karşılık ayrılmasında değerlendirilecek. Bu da banka bilançolarının gelecek yıllara daha temiz ve güçlü girmesini sağlayacak" diye konuştu.

9. Uluslararası Resort Turizm Kongresi öncesi düzenlenen toplantıda konuşan Ateş, 'nin risk primi düştükçe ve kredi notu arttıkça sendikasyon ve yurt dışı borçlanma faizlerinin otomatik olarak düştüğünü aktardı. Ateş, "Önümüzdeki hafta sendikasyonumuzu kapatıyoruz. Güzel bir kapanış olacak" dedi.


, 'Ticari hayatı ayakta tutarsanız bankaları ayakta tutarsınız. 'ler candır. Onlara çok iyi bakmamız lazım' dedi.

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