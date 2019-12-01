2 Aralık asgari ücret brüt- net zammı ne kadar olacak? Oldukça merak ediliyor. Milyonların beklediği 2020 yılı asgari ücret zammı görüşmeleri başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Hak-İş ve DİSK de sürece dahil edildi. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak.

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

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