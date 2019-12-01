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  • 01.12.2019 18:22
  • Son Güncelleme: 01.12.2019 18:30

mı ne zaman belli olacak? ne kadar olacak?

ve mı ile ilgili kritik zaman geldi. 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde başlayacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un başkanlığında toplanacak komisyonda, işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. 2019 yılı için uygulanan asgari ücret brüt 2.558,40 lira, net 2.020.90 lira; bu rakama, 191.88 liralık asgari geçim indirimi dahil. Eğer enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılacak. Peki, AGİ ve ne kadar olacak?

Asgari ücret ve AGİ zammı için kritik haber!

2 Aralık asgari ücret brüt- net zammı ne kadar olacak? Oldukça merak ediliyor. Milyonların beklediği 2020 yılı asgari ücret zammı görüşmeleri başlıyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yarın saat 14.00'te ilk toplantısını yapacak. Toplantıda, işçi ile işveren temsilcileri talep ve görüşlerini sunacak. Hak-İş ve DİSK de sürece dahil edildi. Asgari ücrete yapılacak zam miktarının Aralık 2019'da belli olması bekleniyor. Asgari ücret komisyonu Aralık ayı itibariyle toplanacak ve bu toplantıda zam oranı belirlenmiş olacak.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAM HABERLERİ

ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in gelir vergisi tarife basamakları ve oranlarının çalışanlar lehine güncellenmesi talebiyle başlayan birlikteliği, asgari ücret konusunda da sürüyor. Komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, önceki yıllardan farklı olarak asgari ücret konusunda Hak-İş ve DİSK ile görüş alışverişinde bulundu.

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