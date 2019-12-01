2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. 2020 bütçesinde emekliye ayrılan pay % 14, memurun ödeneği % 13.5 arttı. Yaşlılar için % 17, engelli bakımı için % 11 fazla para ayrıldı... Ayrıca tüm emeklilerin hem maaşları hem de ek ödemeleri artacak. Ayrıca emekli doktorlar, üçüncü bir zammı ilave ödemelerindeki artışla alacak. üzde 4'ü-5'i oranındaki ek ödemenin tutarı da yeni aylıklar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Peki Emekli, memur, asgari ücret, engelli, işsizlik ve evde bakım maaş artışı ne kadar olacak? Tüm detaylar takvim.com.tr'de

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2020 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Emekli ve kamu personeline ödenen maaşlar içinde 2020 bütçesinden önemli oranda artış gerçekleştirildi. Buna göre emekliler için ayrılan kaynağa yüzde 13.92 oranda artışla 44.7 milyar lira eklenip 365.9 milyar liraya çıkartıldı. Bu artış yeni emeklilerle birlikte ocak ve temmuzdaki zamlar ile ikramiyeleri içeriyor. YEP rakamlarına göre artışın yüzde 6.65 olacağı tahmin ediliyor.

Kamu personeli giderlerindeki artış yüzde 13.42 olurken eklenen kaynak 39.5 milyar liraya çıktı. Emekli ve kamu personelinin toplam giderleri bütçede 699.8 milyar liraya çıkartıldı. Kamu personeline ve memur emeklisine ocakta yapılacak yüzde 4 zamma ilaveten 1.65'lik fark da ödenecek.

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