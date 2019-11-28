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  • 28.11.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 12:38

ilk teklif geldi! Yeni asgari ücret zammı kaç para?

2020 yılı mı için açıklamaları geliyor. Asgari ücret zam oranı ve ilk teklif ise 'ten geldi. Türk-İş Genel Başkanı , "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi. CHP heyetinin Türk-İş’i ziyareti sırasında konuşan Atalay, nihai rakamı Hak-İş ve DİSK ile görüştükten sonra belirleyeceklerini vurguladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 2 Aralık Pazartesi günü yapacak. Asgari ücrete zam oranı yüzde 15 oranında olması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 15 zam oranı, net 2.020,90 TL olan asgari ücreti 303 TL zam ile 2 bin 323 TL'ye çıkartacak.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi. Asgari ücret ile çalışanlar 2020 yılı asgari ücret maaşı ne kadar olacağını merak ederken asgari ücret zammı hakkında önemli gelişmeler yaşanmaya başlandı. Asgari ücret ile çalışanların merakla beklediği asgari ücret zammı ile ilgili tüm detaylar takvim.com.tr'de. Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, kısaca Türk-İş, 1952 yılında kurulan Türkiye'nin ilk büyük işçi konfederasyonudur. Genel Merkezi Ankara'dadır. Genel Başkanı Ergün ATALAY'dIr. 35 üye sendikası vardır

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ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN TÜRK-İŞ'TEN İLK TEKLİF

2020 yılı asgari ücreti için ilk teklif Türk-İş'ten geldi. Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yaşam maliyeti 2578 TL. Asgari ücret teklifimiz yaşam maliyetinin altında olmayacak" dedi. CHP heyetinin Türk-İş'i ziyareti sırasında konuşan Atalay, nihai rakamı Hak-İş ve DİSK ile görüştükten sonra belirleyeceklerini vurguladı.

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