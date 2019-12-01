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  • 02.12.2019 09:54
  • Son Güncelleme: 02.12.2019 09:54

Taşeron işçi maaşları son dakika haberleri: Taşeron işçi maaş ten fazla mı az mı olacak?

Taşeron işçi - 2020 senesinde iyi bir oranda bekleyen taşeron işçiler için zammı büyük önem taşıyor. Taşeronda maaş farkı ve Ocak 2020 maaş zammı hakkında açıklama geldi. Açıklamada maaş farkı ödemeleri ve 2020 zammı hakkında kritik rakamlar verildi. İşte detaylar. Peki kadrolu taşeron işçi ilave ödemelerle birlikte maaşları ne kadar? Taşeron işçilere zam veya ek ödeme yapılacak mı? Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? Kadroya geçen taşeron işçi asgari ücret zammı son durum ne?

Taşeron işçi maaşları için son dakika iddiası!

Taşeron işçi - Aralık ayında asgari ücret görüşmeleri başlayacak. 2019 yılının son haftasında yapılacak açıklamada 2020 yılının tamamında geçerli olacak. Bu anlamda kadroya geçen taşeron işçiler maaş zamlarının asgari ücretten fazla mı, az mı olacağını merak ediyor.
Şimdi 2020 TL alan bir işçinin maaşı 2020 yılında 2108 TL , 2200 TL alan bir işçinin maaşı , yüzde 4 zamla 2020 yılınca 88 TL zamlanıp 2288 TL olacak. Bu da asgari ücretin altında bir maaş alacaklar anlamına gelmektedir. İşte taşeron işçi maaşları son dakika haberleri

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ASGARİ ÜCRETE YAPILACAK ZAMMIN ALTINDA KALABİLİR

Taşeron işçilerin maaş zammı konusunda konuşulan rakamlar arasında 2020 yılı için asgari ücrete yapılacak zam oranı da bulunuyor. Ancak asgari ücrete yapılacak zam oranının tam anlamıyla taşeron işçilere verilmeme durumu bulunuyor. Asgari ücretin yılda bir defa zam alması, taşeron işçilerin maaşlarına ise yılda 2 defa zam yapılması bu değerlendirmenin yapılmasına neden oldu.

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