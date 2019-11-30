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Çeklere yapay zeka dönüşümü

Vakıfbank, Çek Okuma Otomasyon uygulaması ile çek işlemlerinde yapay zeka temelli otomatik çek okuma teknolojisini kullanmaya başladı. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, "Yeni uygulamamızla çeklerde kusursuz okumayı hedefleyerek maddi hataların önüne geçerken çeklerdeki operasyonel süreci de önemli ölçüde kısaltıyoruz" dedi.

Çeklere yapay zeka dönüşümü
Vakıfbank, Çek Okuma Otomasyon uygulaması ile çek işlemlerinde yapay zeka temelli otomatik çek okuma teknolojisini kullanmaya başladı. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Metin Recep Zafer, "Yeni uygulamamızla çeklerde kusursuz okumayı hedefleyerek maddi hataların önüne geçerken çeklerdeki operasyonel süreci de önemli ölçüde kısaltıyoruz" dedi.

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