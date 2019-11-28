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  • 28.11.2019 16:54
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 16:59

değişti! 0,78 ve 0,79 fırsatı...

En uygun konut kredisi veren banka değişti. Bu bağlamda konut kredi oranları 0,78 ve 0,79 aralığında yer almaktadır. Tabi bu durum anlaşmalı inşaat şirketleri için geçerli olmaktadır. Son olarak konut kredisi faiz oranı yüzde 1.10 seviyesinden yüzde 1,08 seviyesine çekti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan faiz açıklaması ve peşinden gelen hamlelerle faizler hızla düşmeye devam ediyor. Bir önceki Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın faiz politikası eleştirileri ile görevden alınması ve yerine Murat Uysal'ın atanması ile faiz oranları hızla düşmeye başlamıştı.

En uygun kredi veren banka değişti! 0,78 ve 0,79 fırsatı...

En uygun kredi veren banka değişti! 0,78 ve 0,79 müjdesi vatandaşların yüzünü güldürdü. Banka kredi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi faiz oranları için indirim kararı beklenirken özel bankaların kredi faiz oranları ise düşmeye devam ediyor. Uzman yorumları ile faizler düşmeye devam eder mi, ev almak isteyenlere müjde ne zaman gelecek, Merkez Bankası Aralık PPK toplantısı kararı ne olur, kredi faizleri nasıl etkilenecek? İşte İş Bankası, Yapıkredi Denizbank ve Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları...

GARANTİ BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZİNİ DÜŞÜRDÜ!

Yapılan indirim ile beraber Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.10 seviyesinden yüzde 1,08 seviyesine çekildi. 120 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi çekmek isteyen kişilerin aylık ödemeleri de 1.800 liranın altına çekilerek 1.788,90 lira olarak gerçekleşti.

İş Bankası, Yapıkredi Denizbank Garanti Bankası konut kredisi faiz oranları

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.10

Yapı Kredi Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.17

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.37

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.08

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