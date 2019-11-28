Konut kredisi faiz oranları Kasım ayının son günlerine girdiğimiz şu günlerde oldukça merak ediliyor. 29 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? Sorusu konut kredisi çekip ev almak isteyenlerin gündeminde devamlı oluyor. Bu bağlamda konut kredisi faiz oranları düşmeye devam ediyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, ING, KuveytTürk ve Akbank kredi faiz oranları merak ediliyor. Son olarak 2 özel banka olan Akbank ve ING bank faiz indirimine gitmişti. Şimdi ise Kuveyt Türk, ev sahibi olmak isteyen bireylere, konut sektörüne ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla konut finansman oranını 0,98'e indirdi. 29 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? diye merak edenler için Konut kredisi hesaplama yöntemi takvim.com.tr'de yer alıyor.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ 0,97 OLDU

Son dönemde konut kredisi faiz oranı için katılım bankaları tarafından yapılan faiz indirimleri büyük yankı uyandırıyor. Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranı 60 ay vadeli konut kredisi paketinde yüzde 0.97 seviyesine çekilirken ING Bank konut kredisi paketinde ise 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 seviyesine çekildi. Bankaların kredi kampanyaları, son dakika faiz indirim haberleri , inşaat ve emlak sektöründeki gelişmeler ve ucuz TOKİ projelerini anlık olarak takip etmek isterseniz;

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