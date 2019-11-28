28 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? Sorusu arama motorunda aranan konular arasında yer alıyor. Son olarak ING Türkiye, yeni kampanyasıyla 12 aydan 120 aya kadar tüm vadelerde konut kredisi faiz oranını yüzde 0.98'e indirdi. Konut kredisi kısa sürede birikim yapmadan ev sahibi olmak için en fazla tercih edilen yöntemlerden bir tanesidir. Konut kredisi sayesinde çok fazla kişi ev sahibi olmuştur. Fakat bu kredi türünü kullanmak için bankanın gerekli gördüğü bazı şartları sağlamanız gerekmektedir. 28 Kasım konut kredisi en uygun hangi bankada? diye merak edenler için Konut kredisi hesaplama yöntemi takvim.com.tr'de yer alıyor.

EN UYGUN KONUT KREDİSİ 0,97 OLDU

Son dönemde konut kredisi faiz oranı için katılım bankaları tarafından yapılan faiz indirimleri büyük yankı uyandırıyor. Albaraka Türk Katılım Bankası konut finansmanı kar payı oranı 60 ay vadeli konut kredisi paketinde yüzde 0.97 seviyesine çekilirken ING Bank konut kredisi paketinde ise 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranı yüzde 0.98 seviyesine çekildi. Bankaların kredi kampanyaları, son dakika faiz indirim haberleri , inşaat ve emlak sektöründeki gelişmeler ve ucuz TOKİ projelerini anlık olarak takip etmek isterseniz;

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