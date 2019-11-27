Bankalar arasında süren faiz rekabeti ve müşteri kapma yarışı vatandaşın işine geldi. Bu bağlamda bankalar kredi faiz oranlarını düşürmeye devam ediyor. Kamu bankaları Halkbank, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi faiz oranları merak edilirken, özel bankalardan faiz indirimi geldi. Normal konut kredisi paketinde yüzde 1.10 faiz oranı ile konut kredisi veren İş Bankası anlaşmalı konut projeleri üzerinden ev sahibi olmak isteyen müşterileri için ise yüzde 0.78 faiz oranı ile konut kredisi veriyor. Aynı zamanda ING Bank'ta faiz oranlarını 0.98'e düşürdü. İşte Kasım ayı güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

ING BANK 0,98'E İNDİRDİ

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, tüketicilerin uygun koşullarda ev sahibi olabilmelerine katkıda bulunurken, Türkiye ekonomisine de destek verme hedefiyle yeni bir konut kredisi kampanyası başlattı. ING Türkiye, bu kapsamda konut kredisi tutarından bağımsız olmak üzere faiz oranlarını 12 ila 120 ay vadede yüzde 0,98'e indirdi. ING Türkiye'nin "çok avantajlı" faiz oranına sahip konut kredisi kampanyasından, yeni kredi talebi olanların yanı sıra mevcut konut kredisini ING Türkiye'ye taşımak isteyen müşteriler de faydalanabilecek.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ