Emine Erdoğan: Kadınlar dünyayı değiştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Turkcell ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından hayata geçirilen "Geleceği Yazan Kadınlar" projesinin ödül törenine katıldı. Projedeki kadınları "gökyüzünde ışıldayan yıldızlar" olarak tanımlayan Erdoğan, "Projesine gittikçe artan ilginin, kadınların gelecek için söyleyecek çok sözü olduğunun bir göstergesi olduğunu belirtti.
Kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadının başvurduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Başvuran tüm kadınların birbirinden harika fikirleri var. Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışırlar. Büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor" diye konuştu.
Ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da katıldı.
Kod yazma üzerine kurulu projeye 3 bine yakın kadının başvurduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Başvuran tüm kadınların birbirinden harika fikirleri var. Kadınlar dünyayı değiştirebileceklerine inanıyorlar. O nedenle önümüzdeki yıllarda bu alana olan ilginin çığ gibi büyüyeceğinden eminim. Umuyorum, ülkemizin tüm kurumları, kadın zekasını işlerine katmada yarışırlar. Büyük başarılara imza atmanın tek yolu budur. Şu bir gerçek ki bizi, dünyada kadın ruhunun daha etkin olacağı bir gelecek bekliyor" diye konuştu.
Ödül törenine Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan da katıldı.
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