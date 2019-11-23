Sosyal yardımlara 275 milyar TL Türkiye 2023'e güçlü adımlarla ilerlerken, 3 yıllık dönemde aile ve çocuk yardımından evlenecek gençlere çeyiz desteğine, sosyal konut projelerinden yurt yapımına kadar birçok alanda sosyal yardımlara yaklaşık 275 milyar liralık kaynak aktarılacak.

Türkiye 2023'e güçlü adımlarla ilerlerken, 3 yıllık dönemde aile ve çocuk yardımından evlenecek gençlere çeyiz desteğine, sosyal konut projelerinden yurt yapımına kadar birçok alanda sosyal yardımlara yaklaşık 275 milyar liralık kaynak aktarılacak. Çocuk evi hizmetleri için 2020- 2022 döneminde 1.5 milyar liralık, işsizlik yardımları hizmetleri için de 23 milyar liraya yakın bütçe öngörülüyor. Hükümet, 2020'de 43 sosyal yardım programı ile toplumun tüm kesimlerine ulaşacak.





Hazal ATEŞ