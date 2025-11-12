SPK'dan yatırımcıyı koruyacak yeni adım: Borsada manipülasyonun bedeli ağırlaşıyor

Sermaye piyasalarında manipülasyon ve fiyat oyunlarına karşı yeni ve daha güçlü adımlar atılıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıyı korumak ve piyasa güvenini artırmak amacıyla cezaları ağırlaştıran yeni bir düzenleme paketi hazırladı. Hem hapis hem de idari para cezalarının artırılacağı düzenlemeyle birlikte, artık yatırım fonları üzerinden yapılan manipülatif işlemler de mercek altına alınacak. Düzenlemenin detaylarının Sabah gazetesinden Dilek Güngör 12 Kasım tarihli yazısında anlattı.

Sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracak yeni düzenlemelere start verildi. Geçtiğimiz günlerde hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül'ün sinyalini verdiği düzenlemelere göre, piyasa manipülasyonunu gerçekleştiren kişilere verilecek 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası artırılacak. Hapis cezasının iki kat artırılacağı söyleniyor. İdari para cezaları da yükseltilecek. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu işleyen kişilerin etkin pişmanlık gösterebilmesine ilişkin Hazine'ye ödenmesi gereken tutarın alt sınırı (500 bin TL) artırılacak. Ama asıl önemlisi yatırım fonları üzerinden yapılan işlemler de piyasa dolandırıcılığı suçuna girebilecek. SPK Kanunu'nda yapılacak değişiklikle piyasa bozucu eylemleri ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işleyenlerle birlikte hareket eden ve bu fiillere iştirak ettiğine dair makul şüphe bulunan kişiler ile kurulca belirlenecek yatırım fonları da Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'nci maddesinde düzenlenen tedbirlerden nasibini alacak.