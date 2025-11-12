PODCAST CANLI YAYIN

SPK'dan yatırımcıyı koruyacak yeni adım: Borsada manipülasyonun bedeli ağırlaşıyor

Sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadelede yeni düzenlemeler yapılacak. Buna göre hapis ve para cezaları iki katına çıkarılırken, artık yatırım fonları da mercek altında olacak. SPK, borsada fiyat oyunlarıyla yatırımcıyı tuzağa düşürenlere göz açtırmayacak.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
SPK'dan yatırımcıyı koruyacak yeni adım: Borsada manipülasyonun bedeli ağırlaşıyor

Sermaye piyasalarında manipülasyon ve fiyat oyunlarına karşı yeni ve daha güçlü adımlar atılıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırımcıyı korumak ve piyasa güvenini artırmak amacıyla cezaları ağırlaştıran yeni bir düzenleme paketi hazırladı. Hem hapis hem de idari para cezalarının artırılacağı düzenlemeyle birlikte, artık yatırım fonları üzerinden yapılan manipülatif işlemler de mercek altına alınacak.

Düzenlemenin detaylarının Sabah gazetesinden Dilek Güngör 12 Kasım tarihli yazısında anlattı.

SPK’nın yeni adımlarıyla piyasalarda manipülasyona karşı daha sıkı denetim dönemi başlıyorSPK’nın yeni adımlarıyla piyasalarda manipülasyona karşı daha sıkı denetim dönemi başlıyor

İşte Güngör'ün yazısı:

Sermaye piyasalarında manipülasyonla mücadelenin dozunu artıracak yeni düzenlemelere start verildi. Geçtiğimiz günlerde hem Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hem de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ömer Gönül'ün sinyalini verdiği düzenlemelere göre, piyasa manipülasyonunu gerçekleştiren kişilere verilecek 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası artırılacak. Hapis cezasının iki kat artırılacağı söyleniyor. İdari para cezaları da yükseltilecek. İşlem bazlı piyasa dolandırıcılığı suçunu işleyen kişilerin etkin pişmanlık gösterebilmesine ilişkin Hazine'ye ödenmesi gereken tutarın alt sınırı (500 bin TL) artırılacak.

Ama asıl önemlisi yatırım fonları üzerinden yapılan işlemler de piyasa dolandırıcılığı suçuna girebilecek. SPK Kanunu'nda yapılacak değişiklikle piyasa bozucu eylemleri ve piyasa dolandırıcılığı fiillerini işleyenlerle birlikte hareket eden ve bu fiillere iştirak ettiğine dair makul şüphe bulunan kişiler ile kurulca belirlenecek yatırım fonları da Sermaye Piyasası Kanunu'nun 101'nci maddesinde düzenlenen tedbirlerden nasibini alacak.

SPK tarafından Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler yeni düzenlemenin etkisiyle yakından izleniyor.SPK tarafından Borsa İstanbul’da işlem gören hisseler yeni düzenlemenin etkisiyle yakından izleniyor.

Ne diyor maddede?

Bu madde piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığı incelemelerinde uygulanacak tedbirleri içeriyor. Kurul bu üç alanda makul şüphe bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yetkilileri borsalarda geçici veya sürekli olarak işlem yapılmasını yasaklayabiliyor. Takas yöntemlerini değiştirebiliyor. Kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine sınırlama getirebiliyor. Teminat yükümlülüğü getirilmesi veya yükümlülüğün değiştirilmesine karar verebiliyor. İşlem veya pozisyon limiti getirebiliyor.

Şimdi anlaşılan üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, yatırım fonları üzerinden yapılan işlemler de bu maddede düzenlenen kabahatlere sebebiyet verdiği gerekçesiyle yaptırıma uğrayabilecek.

Biliyorsunuz, Türkiye'de yatırım fonları son yıllarda oldukça gözde... Hem fon hacmi hem de sayısı büyüyor. Finansal okuryazarlık arttıkça bireyler daha çok bu fonlara yöneldi. TEFAS'ın sağladığı erişim kolaylığı da eklenince fonlara olan ilgi çok arttı.
Yatırım fonları birçok yatırımcının getiri olarak tercih ettiği bir finansal ürün haline geldi. Yatırımcı sayısı 5.7 milyon... Fon büyüklüğü 8.1 trilyon... Fon sayısı 2.612...

Yatırım fonları 5,7 milyon yatırımcı ve 8,1 trilyon liralık büyüklüğüyle rekor seviyeye ulaştı.Yatırım fonları 5,7 milyon yatırımcı ve 8,1 trilyon liralık büyüklüğüyle rekor seviyeye ulaştı.

Diyebilirsiniz ki, madem fonlar sermaye piyasasını bozmaya başladı, neden izin veriliyor?

Doğru ya...

Hemen hemen her hafta birkaç fona SPK bülteninde izin çıkıyor. SPK, piyasayı canlandırmak için izinleri veriyor. Ama bazı fonlar borsada tek bir şirketin hissesini toplayıp, hisse senedinin fiyatını yukarı çekip, küçük yatırımcıya satış yapıyor. SPK kötü niyetlilere göz açtırmasın ama kurunun yanında yaşın yanmasına da izin vermesin!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | MSB düşen kargo uçağındaki askerlerin kimlik bilgilerini paylaştı: "Vatan size minnettardır"
CHP'li Ekrem İmamoğlu’na 2 bin 352 yıl hapis! 160 milyar liralık tarihin en büyük yolsuzluk iddianamesi hazır
Takasbank
CANLI ANLATIM | 20 kahramanın şehadet haberi ailelerine verildi!
İBB iddianamesinden CHP'nin şaibeli kurultayı çıktı! Görüntüler tek tek incelendi: "Delegeler Özgür Özel lehine satın alındı"
CANLI ANLATIM | C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düştü! Enkazda arama kurtarma ve kaza ekibi incelemelerine başladı
Murat Ongun’un trol ağı iddianamede! Hangi sosyal medya hesapları hangi isimler? O gazeteciler fonlandı
METEOROLOJİ SON DAKİKA | İstanbul'da yağış kuvvetlenecek! Sarı alarm verildi: Kar, kış, fırtına kapıda! Kaç gün sürecek?
İDDİANAME | "Eko"sistem haramı kurumsallaştırdı! "Parsadan Aykut" 1.25 milyon dolarlık rüşvetin kuryesi çıktı: Florya'da organize haraç ağı
Türkiye’nin yüreği yandı! Ünlü isimlerden şehit olan askerlerimiz için taziye mesajları
A.B.İ.’nin kısaltması açıklandı! Aile Bir İmtihandır seyirciyi ekran başına kilitleyecek
İstanbullunun kişisel verilerini ABD ve Almanya'ya servis ettiler! Ekrem İmamoğlu'na destek için manipülasyon, lokasyon temelli takip ne ararsan var...
Kocaeli'de yangın faciasında 7 tutuklama! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu
Gürcistan'da düşen C-130'umuz sonrası jet temas! Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü... Peş peşe taziye mesajları
İBB iddianamesinde ortaya çıktı! Capacity AVM'yi aşan rüşvet: Ekrem İmamoğlu adına 5 milyon dolar nakit talebi
Başkan Erdoğan'dan Medeniyetimizde Şehir ve Mekan programında CHP'ye tepki: Metropollerimiz fetret devri yaşıyor
SDG'deki Esad artıkları harekete geçti! Bahoz Erdal'dan entegrasyona sabotaj: YPG'li Hemo'dan "özerklik" ve "savaş" provokasyonu
Ekrem İmamoğlu'na 2352 yıla kadar hapis! TAKVİM İBB iddianamesine ulaştı: Önce paralar ve CHP'yi sonra devleti ele geçirmek istediler
ÖZEL | Dursun Özbek'ten bahis açıklaması! "Ayırt edilmeli"
Sözcü ve Eko-Troller'den "AYM'ye CHP'nin kapatılması için başvuru" provokasyonu! Başsavcılıktan flaş açıklama