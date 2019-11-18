Kreş yoksa tazminat var

Kreş olmadığı için işten ayrılan annelere yargıdan tazminat müjdeleri geliyor. Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki bir tesiste kalite teknikeri olarak çalışan Derya Bal, 2015'te doğum yaptıktan sonra yasal iznini kullandı, ardından işine döndü. 150 kadın çalışanı olan firmalarda kreş bulunması gerektiğini söyleyen Bal, talebine olumlu yanıt verilmeyince işyerinden ayrıldı. Bal, Sakarya 1. İş Mahkemesi'nde açtığı dava sonucu kıdem tazminatını aldı. Derya Bal, "Mahkemeden çıkan bu kararı duyurmak istiyorum ki çalışmak isteyip işinden ayrılmak zorunda kalan anneler haklarını bilsinler" diye konuştu.
- Ekonomi
- 18.11.2019
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.