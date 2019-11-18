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Kreş yoksa tazminat var

Kreş olmadığı için işten ayrılan annelere yargıdan tazminat müjdeleri geliyor. İşyerinden kreş olmadığı için ayrılan ’ın kıdem tazminatı yargı maratonu sonucu ödendi.

Kreş yoksa tazminat var
Kreş olmadığı için işten ayrılan annelere yargıdan tazminat müjdeleri geliyor. 'nın Söğütlü ilçesindeki bir tesiste kalite teknikeri olarak çalışan , 2015'te doğum yaptıktan sonra yasal iznini kullandı, ardından işine döndü. 150 kadın çalışanı olan firmalarda kreş bulunması gerektiğini söyleyen Bal, talebine olumlu yanıt verilmeyince işyerinden ayrıldı. Bal, Sakarya 1. 'nde açtığı dava sonucu kıdem tazminatını aldı. Derya Bal, "Mahkemeden çıkan bu kararı duyurmak istiyorum ki çalışmak isteyip işinden ayrılmak zorunda kalan anneler haklarını bilsinler" diye konuştu.

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