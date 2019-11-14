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Yeni yılda 44.5 gün tatil

Yeni yıla sayılı günler kaldı. 2020'de resmi tatil günleri de belirlendi. Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, çalışanların 13.5 gün izin alarak dilerlerse 44.5 gün tatil yapabileceklerini kaydetti.

44.5 gün tatil
Yeni yıla sayılı günler kaldı. 2020'de resmi tatil günleri de belirlendi. Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, çalışanların 13.5 gün izin alarak dilerlerse 44.5 gün tatil yapabileceklerini kaydetti. İşte bir örnek: Ramazan Bayramı tatili 23 Mayıs Cumartesi Arife günüyle başlıyor. Tatil salı günü sona eriyor, çalışanlar kalan 3 günü izin alarak, 9 gün tatile çıkabiliyor.

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