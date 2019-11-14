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Dokuz katlı saray 'nda

Tarihi yarımadaya peş peşe gelen gemilere bir yenisi eklendi. Malta bayraklı adlı 9 katlı lüks gemi 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla 'na geldi.

Dokuz katlı saray
Tarihi yarımadaya peş peşe gelen gemilere bir yenisi eklendi. Malta bayraklı Celestyal Crystal adlı 9 katlı lüks gemi 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla 'na geldi. Yolcu gemisi 'dan Türkler'in de aralarında olduğu 400 yolcu daha aldı. Yetkililer 2020'de taleplerin arttığını söyledi.

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