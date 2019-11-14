Tarihi yarımadaya peş peşe gelen gemilere bir yenisi eklendi. Malta bayraklı Celestyal Crystal adlı 9 katlı lüks gemi 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla Sarayburnu Limanı'na geldi. Yolcu gemisi İstanbul'dan Türkler'in de aralarında olduğu 400 yolcu daha aldı. Yetkililer 2020'de taleplerin arttığını söyledi.
- Ekonomi
- 14.11.2019
- Gazete
Dokuz katlı saray Sarayburnu Limanı'nda
Tarihi yarımadaya peş peşe gelen gemilere bir yenisi eklendi. Malta bayraklı Celestyal Crystal adlı 9 katlı lüks gemi 380 yolcusu ve 220 mürettebatıyla Sarayburnu Limanı'na geldi.
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