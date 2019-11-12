‘Dinamik yapıyla hizmet veriyoruz’

Türk Nippon Sigorta, başarılı olan acentelerini Ukrayna'nın başkenti Kiev'de ağırladı. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Acentelerimiz bizim en önemli dağıtım kanallarımız. Şirket olarak, her daim vermiş olduğumuz bu değerin bilinciyle hareket ediyoruz. Şirket olarak, acentelerimize karşı farklılıklar yaratan dinamik bir yapı içinde hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.
- Ekonomi
- 12.11.2019
- Gazete
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