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‘Dinamik yapıyla hizmet veriyoruz’

Sigorta, başarılı olan acentelerini 'nın başkenti Kiev'de ağırladı. Türk Genel Müdürü Dr. E. , "Acentelerimiz bizim en önemli dağıtım kanallarımız. Şirket olarak, her daim vermiş olduğumuz bu değerin bilinciyle hareket ediyoruz. Şirket olarak, acentelerimize karşı farklılıklar yaratan dinamik bir yapı içinde hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

‘Dinamik yapıyla hizmet veriyoruz’
Türk Nippon Sigorta, başarılı olan acentelerini 'nın başkenti Kiev'de ağırladı. Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, "Acentelerimiz bizim en önemli dağıtım kanallarımız. Şirket olarak, her daim vermiş olduğumuz bu değerin bilinciyle hareket ediyoruz. Şirket olarak, acentelerimize karşı farklılıklar yaratan dinamik bir yapı içinde hizmet vermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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