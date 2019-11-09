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te tarihi rekor

'da, bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçtiğimiz yıl toplamda 4 milyon 801 bin Rus in ziyaret ettiği Antalya'da, 2018'in toplam rakamı 10 ayda aşıldı. Sektör temsilcileri, 'nın şu anda en önemli pazar olduğunu, hareketliliğin sürdüğünü belirtti. Antalya'ya 10 ayda 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist geldi.

Rus turistte tarihi rekor
Antalya'da, bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçtiğimiz yıl toplamda 4 milyon 801 bin Rus in ziyaret ettiği 'da, 2018'in toplam rakamı 10 ayda aşıldı. Sektör temsilcileri, 'nın şu anda en önemli pazar olduğunu, hareketliliğin sürdüğünü belirtti. Antalya'ya 10 ayda 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist geldi.

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