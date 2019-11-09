Rus turistte tarihi rekor

Antalya'da, bu yılın 1 Ocak-31 Ekim döneminde 5 milyon 414 bin 602 Rus turist ağırlanarak tüm zamanların rekoru kırıldı. Geçtiğimiz yıl toplamda 4 milyon 801 bin Rus turistin ziyaret ettiği Antalya'da, 2018'in toplam rakamı 10 ayda aşıldı. Sektör temsilcileri, Rusya'nın şu anda en önemli pazar olduğunu, hareketliliğin sürdüğünü belirtti. Antalya'ya 10 ayda 14 milyon 136 bin 150 yabancı turist geldi.
- Ekonomi
- 09.11.2019
- Gazete
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