VHV Reasürans sektörü buluşturdu

Sigorta sektörü, VHV Reasürans'ın gelenekselleşen gecesinde buluştu. VHV Reasürans Genel Müdürü Maximilian Stahl, Yönetim Kurulu Başkanı Thomas Voigt, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dietrich Werner ile Finans Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gülen Özaktürk ve Teknik Genel Müdür Yardımcısı Fatih Ağacık'ın ev sahipliğinde Four Seasons Bosphorus'ta gerçekleşen geceye; 600'den fazla sektör yöneticisinin yanında, Almanya'dan davetli 50'den fazla inşaat birliklerinin temsilcileri de katıldı. Gelenekselleşen buluşmaya katılan tüm konukları Boğaz'ın eşsiz manzarası altında ağırlamaktan onur ve mutluluk duyduklarını belirten Maximilian Stahl, bu yıl dördüncüsünü düzenledikleri etkinliğin her yıl daha fazla katılımcı ile büyüdüğünün altını çizdi.
- Ekonomi
- 30.10.2019
- Gazete
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