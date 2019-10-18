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  • 18.10.2019 10:24
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 10:30

araba ve konut için müjdesi! İşte

Otomobil ve konut almak isteyenlere peş peşe güzel haberler geliyor. oranları belli markalar ve sıfır otomobiller için seviyesine çekilmişti. Bu bağlamda taşıt kredi faizleri, Ekimin ilk haftasında aylık ortalama yüzde 1,42 ile son 1,5 yılın en düşük seviyesine geriledi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 35,1 daralarak 620 bin 937 olarak gerçekleşmişti. Konut kredi oranlarındaki indirim sonrasında ise ev satış patlaması yaşanmıştı. Konut kredisi, satın alınacak evin teminat altına alınması koşuluyla bankalar tarafından verilen bir kredi türü. Kredinin vadesi genellikle sabit faiz oranlarıyla 5 ila 30 yıl arasında değişebiliyor. İşte 18 Ekim yeni taşıt ve son durum

0.49 0.69 araba ve konut için faiz müjdesi! İşte güncel oranlar

Araba ve konut alacaklara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda konut ve taşıt kredileri için talep patlaması yaşandı. Taşıt kredi faiz oranları hem Merkez Bankasının faiz kararları hem de kamu bankalarının kampanyası ile düşüşe geçti. Haziran ayında ortalama yüzde 2,4, Temmuz'da yüzde 2,3, Ağustos'ta yüzde 1,9 ve Eylül'de yüzde 1,7 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42'ye indi. Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. İşte 18 Ekim yeni taşıt ve konut kredi faiz oranları son durum...

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