Araba ve konut alacaklara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda konut ve taşıt kredileri için talep patlaması yaşandı. Taşıt kredi faiz oranları hem Merkez Bankasının faiz kararları hem de kamu bankalarının kampanyası ile düşüşe geçti. Haziran ayında ortalama yüzde 2,4, Temmuz'da yüzde 2,3, Ağustos'ta yüzde 1,9 ve Eylül'de yüzde 1,7 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredi faiz oranları Ekim ayının ilk haftasında yüzde 1,42'ye indi. Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir. Konut kredisine başvurmak için satın almak istediğiniz konuta karar verdikten sonra kredi imkanları sunan bankaları araştırmanız gerekir. Sizin için en uygun faiz oranlarını sunan bankaları araştırmanız ve başvurmanız gerekecektir. İşte 18 Ekim yeni taşıt ve konut kredi faiz oranları son durum...

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