Konut kredisi faiz oranları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Kredi faiz oranları araştırılırken en uygun kredi veren bankalar tercih ediliyor. Faiz oranları şuan 1'in altında fakat 0.90'a düşmesi bekleniyor. En uygun kredi faiz oranını veren bankaları sayfamızda derledik. Konutta yüzde 1'in altında faiz ve 15 yıl vade beraberinde rekor getirdi. Eylülde 146 bin 903 konutla aylık bazda rekor kırıldı. Kredili satışlarda 4 katlık artış oldu. Kredi faizlerinin 1.5 yıl sonra ağustostan itibaren yüzde 1'in altına inmesiyle konut satışları hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; geçen ay 146 bin 903 konut satıldı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel konut kredisi faiz oranları

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