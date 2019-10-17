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  • 18.10.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 09:03

En uygun konut kredisi oranları hangi bankada? Faiz 0,90'a düştü mü? İşte , ve Vakıfbank faizi...

Kamu bankaları ile başlayıp özel bankalar ile devam eden konut kredisi indirimleri vatandaşların yüzünü güldürdü. Faiz indirimleriyle, 60 ay vadeli 100 bin lira konut kredisi kullanan bir tüketicinin vade sonunda ödediği toplam tutar, Ekim ayı başına göre, bankasına göre değişmekle birlikte 10-11 bin lira azalmış durumda. Faiz indirimleri aynı zamanda konut sektörünü de hareketlendirmiş durumda. Faizin yüzde 1.30'lardan 1'in altına inmesiyle sektörde bir hareketlilik gözlendiğini belirten uzmanlar, faizin 0.1 puan daha düşmesinin satışları hareketlendireceğini belirtiyor. Peki , ve Vakıfbank faizi 0,90'a düşürdü mü? Konut kredisi hangi bankada?

Faiz 0,90'a düştü mü? İşte konut kredisi en uygun faiz oranları...

Konut kredisi faiz oranları vatandaşların gündeminden düşmüyor. Kredi faiz oranları araştırılırken en uygun kredi veren bankalar tercih ediliyor. Faiz oranları şuan 1'in altında fakat 0.90'a düşmesi bekleniyor. En uygun kredi faiz oranını veren bankaları sayfamızda derledik. Konutta yüzde 1'in altında faiz ve 15 yıl vade beraberinde rekor getirdi. Eylülde 146 bin 903 konutla aylık bazda rekor kırıldı. Kredili satışlarda 4 katlık artış oldu. Kredi faizlerinin 1.5 yıl sonra ağustostan itibaren yüzde 1'in altına inmesiyle konut satışları hızlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; geçen ay 146 bin 903 konut satıldı. İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank güncel konut kredisi faiz oranları

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