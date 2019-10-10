Patronlardan YEP’e TAM DESTEK

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) oldukça iddialı hedefleri olan bir program ortaya konulduğunu bildirdi. 10. İstanbul Finans Zirvesi'nde konuşan Kaslowski, "YEP'in uygulama planlarının oluşturulmasında ve uygulama aşamalarında tüm unsurlarımız ile katkı vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim" ifadesini kullandı. Kaslowski, şöyle konuştu: "YEP'in etkili uygulanması, toplumun benimsediği bir yapısal reform programının açıklanması, kurumların güçlenmesi güveni tesis edecek, böylelikle ekonomi canlanacak, dolarizasyon azalacak ve büyüme normal seviyesine gelecek."
VERİMLİLİĞE 11 MİLYAR DOLAR
10. İstanbul Finans Zirvesi'ne canlı bağlanan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda hayata geçen 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16.3 milyar dolarlık yatırım yapıldı" dedi. Dönmez, enerji verimliliğinde Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini, enerji verimliliğine 11 milyar dolar yatırım öngördüklerini kaydetti.
VERİMLİLİĞE 11 MİLYAR DOLAR
10. İstanbul Finans Zirvesi'ne canlı bağlanan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Son 5 yılda hayata geçen 16,653 MW'lık yenilenebilir kurulu güç için 16.3 milyar dolarlık yatırım yapıldı" dedi. Dönmez, enerji verimliliğinde Türkiye'nin potansiyelini ortaya çıkarmak istediklerini, enerji verimliliğine 11 milyar dolar yatırım öngördüklerini kaydetti.
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