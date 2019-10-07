Bugünkü
Takvim

Çalışanların, olamayanların fazladan ödenen primleri iade edilir! kimlere para ödemesi yapıyor?

Çalışanların, olamayanların fazladan ödenen primlerini imkanı var. Ayrıca vefat eden lıların yakınları da eğer ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alabiliyor. Peki, kimlere para ödemesi yapıyor? Hangi primler iade ediliyor? İadede aranan şartlar nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...



Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için belli miktarda ve gün sayısında prim ödememiz gerekiyor. Bu primler hem işçi adına hem de işveren adına ödeniyor ve brüt maaşımızdan kesiliyor. Ancak fazla ödediğimiz ya da kullanmadığımız primler için geri ödeme imkanı var. Böylece SGK'da duran paralarımızı alabiliyoruz. Primleri 2 türlü alıyoruz. Birincisi, emekli olma yaşına gelmemize rağmen eğer yeterince primimiz yoksa, daha önce ödenenler geri alınabiliyor. İkincisinde ise çalışırken eğer prime esas kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa bu fazla paraları geri alma imkanımız bulunuyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriÇalışanların, emekli olamayanların fazladan ödenen primleri iade edilir! SGK kimlere para ödemesi yapıyor?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri