Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için belli miktarda ve gün sayısında prim ödememiz gerekiyor. Bu primler hem işçi adına hem de işveren adına ödeniyor ve brüt maaşımızdan kesiliyor. Ancak fazla ödediğimiz ya da kullanmadığımız primler için geri ödeme imkanı var. Böylece SGK'da duran paralarımızı alabiliyoruz. Primleri 2 türlü alıyoruz. Birincisi, emekli olma yaşına gelmemize rağmen eğer yeterince primimiz yoksa, daha önce ödenenler geri alınabiliyor. İkincisinde ise çalışırken eğer prime esas kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa bu fazla paraları geri alma imkanımız bulunuyor.
- Ekonomi
- 07.10.2019
- Gazete
Çalışanların, emekli olamayanların fazladan ödenen primleri iade edilir! SGK kimlere para ödemesi yapıyor?
Çalışanların, emekli olamayanların fazladan ödenen primlerini geri alma imkanı var. Ayrıca vefat eden sigortalıların yakınları da eğer ölüm maaşı bağlanmamışsa primleri geri alabiliyor. Peki, SGK kimlere para ödemesi yapıyor? Hangi primler iade ediliyor? İadede aranan şartlar nelerdir? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte detaylar...
Sosyal güvenlik sistemimize göre emekli olabilmek için belli miktarda ve gün sayısında prim ödememiz gerekiyor. Bu primler hem işçi adına hem de işveren adına ödeniyor ve brüt maaşımızdan kesiliyor. Ancak fazla ödediğimiz ya da kullanmadığımız primler için geri ödeme imkanı var. Böylece SGK'da duran paralarımızı alabiliyoruz. Primleri 2 türlü alıyoruz. Birincisi, emekli olma yaşına gelmemize rağmen eğer yeterince primimiz yoksa, daha önce ödenenler geri alınabiliyor. İkincisinde ise çalışırken eğer prime esas kazanç limitini aşan miktarda ödeme oluyorsa bu fazla paraları geri alma imkanımız bulunuyor.
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