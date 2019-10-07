GaleriEkonomi

Emekliye 391 TL zam! Ocak zammı ile birlikte SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde 391 liraya varan artış olacak. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

07.10.2019 07:59 - Son Güncelleme: 07.10.2019 07:59
Emekliye 391 TL zam! Ocak zammı ile birlikte SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin gözü şimdiden Ocak artışında.

Emekliye 391 TL zam! Ocak zammı ile birlikte SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Zam oranını enflasyon göstereceğinden, merakla bekleniyor.

Emekliye 391 TL zam! Ocak zammı ile birlikte SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ancak enflasyon tahminleri ipuçlarını veriyor.

Emekliye 391 TL zam! Ocak zammı ile birlikte SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak'ta 2019'un ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

Emekliye 391 TL zam! Ocak zammı ile birlikte SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin artışı, Yeni Ekonomi Programı'ndaki TÜFE tahminine göre yüzde 6.65 olacak.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı EYT kapsamına girmeyenler de erken emekli olabilir! İşte şartlar
EYT kapsamına girmeyenler de erken emekli olabilir! İşte şartlar