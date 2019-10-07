Emekliye 391 TL zam! Ocak zammı ile birlikte SSK SGK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Emekli maaşlarına Ocak ayında yapılacak zam ile birlikte emeklilerin maaşları da ek ödemeleri de yükselecek. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirlerinde 391 liraya varan artış olacak. Peki, emekli maaşına yapılacak Ocak zammı ile birlikte SSK, SGK, Bağ-Kur emeklilerinin en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? TAKVİM, yeni maaşları hesapladı... Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
07.10.2019 07:59
- Son Güncelleme: 07.10.2019 07:59
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