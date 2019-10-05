İvme desteği katlandı

Yerli ve milli üretimi destekleyerek stratejik alanlarda dış ticaret açığını aşağı çekmek için Mayıs'ta uygulamaya alınan İVME (İleri, Verimli, Milli Endüstri) Finansman Paketi, olumlu meyvelerini vermeye devam ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ihracat ve katma değerli ürün üretimini güçlendirmeyi hedefleyen İVME Finansman Paketi'nin, sanayi ve tarım alanlarında üretim altyapısının gelişmesi için katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı. Bakan Albayrak, İVME paketine talebin arttığını, enflasyona endeksli faiz oranları sayesinde finansman maliyetlerinde de önemli düşüşler görüldüğünü belirtti.
MALİYETLER GERİLEDİ
Bakan Albayrak'ın paylaştığı verilere göre, 5 Ağustos'ta 5.2 milyar lira olan kredi limiti, 30 Eylül itibarıyla yüzde 83 artarak 9.5 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kullandırım tutarı da yüzde 94 artarak 1.7 milyar liradan 3.3 milyar liraya ulaştı. Seracılık Finanman Paketi ile üreticilere sağlanan kredi tutarı da yüzde 24 artarak 2 milyar 350 milyon liraya yükseldi.
MALİYETLER GERİLEDİ
Bakan Albayrak'ın paylaştığı verilere göre, 5 Ağustos'ta 5.2 milyar lira olan kredi limiti, 30 Eylül itibarıyla yüzde 83 artarak 9.5 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde kredi kullandırım tutarı da yüzde 94 artarak 1.7 milyar liradan 3.3 milyar liraya ulaştı. Seracılık Finanman Paketi ile üreticilere sağlanan kredi tutarı da yüzde 24 artarak 2 milyar 350 milyon liraya yükseldi.
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