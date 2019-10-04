İŞ kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor. KOSGEB, KOBİ'lere 6 başlık altında girişimcilikten Ar-Ge'ye, laboratuvar hizmetlerinden yerlileştirmeye kadar pek çok alanda 14 destek sağlıyor. İşte bu programlar:

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:

Yeni işletmelerin kurulmasını, sürdürülmesini sağlamak için geleneksel girişimcilere 60 bin liraya, ileri girişimcilere 370 bin liraya kadar katkı sağlanıyor.



AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEĞİ:

Bu başlık altında 4 destek programı yürütülüyor. Araştırma, geliştirme ve inovasyon projelerine 750 bin lira, endüstriyel uygulama projelerine 818 bin lira, KOBİ Teknoyatırım-KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek programlarına ise 5'er milyon liraya kadar destek veriliyor.

İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ:

Bu başlık altında 5 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı ile 290 bin liraya, İşbirliği Destek Programı ile 10 milyon liraya, KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı ile 1 milyon liraya, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin liraya varan destek sağlanıyor.

KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ:

Bu başlık altında, Kredi Faiz Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 500 bin liraya kadar faiz desteği sağlanıyor. Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı ile de gelişme ve büyüme potansiyeline sahip KOBİ'lerin finansmana erişim imkanlarının artırılabilmesine yönelik Borsa İstanbul AŞ Gelişen İşletmeler Pazarı'nda işlem görmelerinin desteklenmesi için 500 bin liraya kadar katkı sunuluyor.



LABORATUVAR HİZMETLERİ DESTEĞİ:

Bu destek ile işletmelerin ürün kalitesinin artırılması, uluslararası firmalarla rekabetin sağlanması, birçok ürünün yurt içinde üretilmesi için teknik anlamda destek verilmesi ve bilgilendirme amaçlanıyor. Bu kapsamda 5 ilde bulunan 8 laboratuvarda hizmet sağlanıyor. KOSGEB metal ve plastik/kauçuk laboratuvarlarında yapılan test maliyetleri yüzde 50 oranında destekleniyor.

İŞGEM/TEKMER PROGRAMI: Bu programla; girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesi destekleniyor.

ÇIĞIL ÖN YENER